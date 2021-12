Avengers vs. Eternals vs. X-Men. Dzień Sądu - ogłoszono gigantyczny crossover

Marvel

Dom Pomysłów wypuścił wczoraj do sieci niezwykle enigmatyczną zapowiedź nadchodzącego wydarzenia, z której wynika, że latem 2022 roku Avengers, Eternals i X-Men zmierzą się ze sobą w ramach naprawdę szeroko zakrojonego crossoveru komiksowego. Nie podano żadnych oficjalnych szczegółów; na opublikowanym materiale zawarto jedynie wymowne zdanie: "Dzień Sądu nadchodzi".

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że starcie bohaterów z 3 najpopularniejszych franczyz Marvela uświetni 10. rocznicę premiery historii Avengers vs. X-Men z 2012 roku. Nie jest jasne, co stanie się zarzewiem konfliktu; przypomnijmy, że w chwili obecnej Mściciele w innej wersji grupy mierzą się z Mistrzami Zła z całego multiwersum, Eternals toczą z Thanosem bój o własną przyszłość, a mutanci lada dzień wejdą w nowy etap swojej historii, pod który podwaliny zostaną położone w finałowym zeszycie serii Inferno.

Pewną wskazówką co do nadchodzącego wydarzenia może być okładka do zeszytu Eternals #10, na której widzimy walkę Kapitan Marvel i Ikarisa odbywającą się na tle góry Avengers - Przedwieczni najprawdopodobniej będą chcieli przedostać się do siedziby Mścicieli. Rzeczoną grafikę zobaczycie w poniższej galerii:

Avengers vs. Eternals vs. X-Men - zapowiedź

