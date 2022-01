Avengers jako bohaterowie fantasy? Kapitan Ameryka i Iron Man w strojach rycerzy

Fantastyczni rycerze, lochy i smoki, a w tym gronie także grupa Avengers w barwnych, fikuśnych zbrojach. Artystka działająca pod nickiem @PetiteMadame na Twitterze, zaprezentowała serię plakatów z bohaterami filmów Kinowego Uniwersum Marvela, którzy stylizowani są na przedstawicieli gatunku high fantasy.

W kolekcji plakatów zatytułowanej The Order of The Avengers, widzimy nie tylko Steve'a Rogersa i Tony'ego Starka, ale także Carol Danvers, Clinta Bartona, a nawet kota z filmu o Kapitan Marvel. Postaci na plakatach artystki jest jednak znacznie więcej i możemy zobaczyć jej wizję na herosów umiejscowionych w zupełnie innym świecie. Prace artystki można śledzić pod tym adresem.

Avengers jako rycerze z fantasy - galeria

Tony Stark

