After Life - zwiastun 3. sezonu serialu Netflixa. Finał produkcji Ricky'ego Gervaisa

After Life to komediodramat Netflixa, którego twórcą i główną gwiazdą jest Ricky Gervais. Komik i aktor wciela się w główną rolę Tony'ego, dziennikarza lokalnej gazety, którego życie legło w gruzach po tym, jak jego żona zmarła na raka. Bohater początkowo postanawia popełnić samobójstwo, jednak ostatecznie decyduje się żyć, mówiąc i robiąc, co chce, tym samym odpychając od siebie ludzi. Okazuje się to bardzo trudne, ponieważ wszyscy chcą pohamować miłego i serdecznego człowieka, którego niegdyś znali, przed robieniem coraz większych głupstw.

Wyprodukowany przez Derek Productions 3. sezon jest częścią ogólnej umowy, jaką Gervais zawarł z Netflixem. Sześcioczęściowa, nowa odsłona został stworzona, napisana i wyreżyserowana przez Gervaisa. Charlie Hanson jest producentem, a Gervais i Duncan Hayes są producentami wykonawczymi projektu. Finałowa odsłona trafi na platformę już 14 stycznia 2022 roku. Zobaczcie zwiastun:

W pozostałych rolach występują: Kerry Godliman, Penelope Wilton, David Earl, Tom Basden, Tony Way i Ashley Jensen.

