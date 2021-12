MCU - najlepsze filmy i seriale Marvel Studios. Eternals wysoko, Avengers: Endgame nie wygrywa

Marvel/Disney+

Rok 2021 kończy się dla MCU w sposób najlepszy z możliwych. Spider-Man: Bez drogi do domu kontynuuje swój triumfalny marsz w światowych kinach, a multiwersum produkcji Marvel Studios zaczyna się rozszerzać do tego stopnia, że możemy już oglądać w nim m.in. Daredevila. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na rynek trafiło aż 9 filmów i seriali spod szyldu Domu Pomysłów; uznaliśmy więc, że to doskonały moment, aby wybrać najlepsze z wszystkich dotychczasowych odsłon MCU.

Redakcja naEKRANIE.pl wzięła pod uwagę 32 produkcje - 27 filmów i 5 seriali. Po głosowaniu uszeregowaliśmy je od najgorszego do najlepszego; niezwykle istotne jest to, że uwzględniliśmy jedynie te tytuły, które oficjalnie wchodzą w skład Kinowego Uniwersum Marvela (status superbohaterskich seriali Netfliksa w chwili obecnej pozostaje niejasny).

Jak zobaczycie poniżej, okres pandemii wpłynął na nasz sposób postrzegania MCU. W porównaniu z poprzednim rankingiem tego typu dokonaliśmy istotnych zmian w wyborach; sporym powodzeniem cieszyły się także tegoroczne produkcje z filmami Eternals i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni oraz serialami WandaVision i Loki na czele.

Dajcie nam w komentarzach znać, czy zgadzacie się z kolejnością zestawienia. Które odsłony MCU umieścilibyście niżej, a której wyżej?

MCU - najlepsze filmy i seriale Marvel Studios

32. Incredible Hulk (2008)

MCU w roku 2022 - lista filmów i seriali Marvel Studios

W przyszłym roku nasz ranking zostanie poszerzony o 8 produkcji: filmy Doktor Strange w multiwersum obłędu (premiera 6.05), Thor: miłość i grom (8.07), Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (11.11) oraz niemające jeszcze dat premier seriale Moon Knight, She-Hulk, Tajna Inwazja i Ms. Marvel (w grudniu zadebiutuje również specjalny odcinek świąteczny ze Strażnikami Galaktyki).

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.