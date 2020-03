Avengers: Koniec gry - Karen Gillan uważa, że historia Nebuli dopiero się zacznie

Avengers: Koniec gry było filmem, w którym postać Nebuli odegrała znaczącą rolę, także ze względu na podróże w czasie i pojawienie się na ekranie tej bohaterki również we wcieleniu z przeszłości. Dwukrotnie była także przy śmierci swojego ojca, Thanosa. Wielu fanów po seansie filmu uznało, że po takich doświadczeniach trudno oczekiwać, gdzie może podążyć wątek postaci granej przez Karen Gillan. Jednak sama aktorka przekonuje, że historia jej bohaterki dopiero się rozpocznie.

Aktorka w jednym z wywiadów zabrała głos na temat postaci Nebuli i tego, co jeszcze ta postać ma do zaoferowania w Kinowym Uniwersum Marvela.

Nie wydaje mi się, aby jej historia się zakończyła. Jeśli miałabym powiedzieć cokolwiek na ten temat, to sądzę wręcz, że może się dopiero zacząć. Spotkaliśmy Nebulę w naprawdę złym miejscu, a podczas różnych filmów musiała mierzyć się ze wszelkimi źródłami jej skomplikowanej sytuacji. Ostatnie doświadczenia ją z tego uwolniły, zatem powstaje pytanie: co dalej?

Gillan twierdzi, że ta nowa perspektywa w życiu tej bohaterki może zaprowadzić do wielu interesujących momentów. Istnieje duża szansa, że bohaterkę zobaczymy przez chwilę między innymi w filmie Thor: Love and Thunder, co ostatnio zasygnalizowano w mediach pisząc o udziale Strażników Galaktyki w tej produkcji. Jednak na rozwinięcie wątku Nebuli przyjdzie nam zapewne poczekać do Strażników Galaktyki Vol. 3.