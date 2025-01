Dlaczego bracia Russo wrócili do MCU? Powodem Avengers: Secret Wars!

Marvel

Anthony i Joe Russo to duet stojący za sterami wielu hitów Marvela, w tym Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Po Endgame przez jakiś czas nie reżyserowali żadnych filmów MCU, więc ich powrót nie był wcale oczywistą kwestią. Powrócą jednak jako reżyserzy Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, co jest też jednym z powodów ich decyzji. Szerzej wyjaśnił je Anthony Russo w niedawnym wywiadzie dla Empire – to właśnie pomysł na Secret Wars ich zainspirował.

Avengers: Secret Wars – wypowiedź Anthony'ego Russo

Endgame był końcem i zajęło nam trochę czasu, zanim zaczęliśmy myśleć o czymś innym, niż tym zakończeniu. Jesteśmy bardzo blisko z Kevinem i Lou D’Esposito oraz całym zespołem Marvela i przeprowadziliśmy wiele rozmów przez te lata. Rozmawialiśmy o wielu pomysłach. Tak naprawdę zdarzyło się, że wpadliśmy na pomysł, który pobudził nas wszystkich. Nie można było przewidzieć, że to nadejdzie, dopóki faktycznie nie nadeszło, a kiedy już się pojawiło, pomyślałem "Dobra, to historia, którą musimy opowiedzieć".

Avengers: Secret Wars zadebiutuje w kinach w 2027 roku jako szósta część serii Avengers. Rok wcześniej obejrzymy piątą, zatytułowaną Avengers: Doomsday.