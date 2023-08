Avengers: Secret Wars - Kevin Feige rozmawiał z trzema aktorami. Chce ich kultowe postacie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Reklama

Do sieci trafiła plotka o tym, że prawdopodobnie pierwsza wersja scenariusza filmu Avengers: Secret Wars, bo jak donoszą rzetelni scooperzy na Twitterze (potwierdziły to trzy niezależne źródła), szef Marvel Studios Kevin Feige spotkał się z Tobeyem Maguirem (Spider-Man), Andrew Garfieldem (Spider-Man) i Hugh Jackmanem (Wolverine) w sprawie ich większych ról w tym widowisku. Jeśli to stanie się rzeczywistością, spełni się marzenie fanów, którzy chcieli interakcji wersji Spider-Mana Maguire'a i Wolverine'a, gdy ich pierwsze filmy trafiały do kin na początku XXI wieku. Do rozmów doszło niedługi czas przed startem strajku aktorów.

Avengers: Secret Wars - co wiemy?

Będzie to wielka kulminacja Sagi Multiwersum, więc obecność takich postaci jak różne Spider-Many czy Wolverine nie jest zaskoczeniem. Według plotek zobaczymy tutaj mnóstwo różnych superbohaterów nie tylko ze znanego nam MCU. Szczegóły wizji jednak oficjalnie nie zostały ujawnione, a kształt scenariusza jest cały czas zmieniany i pomysły są rozwijane, wiec do startu zdjęć wiele się może jeszcze zmienić. Na ten moment premiera jest planowana na 2027 rok.

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6

Magik - New Mutants (2020)

Warianty znanych bohaterów Marvela. Czy trafią do MCU w Secret Wars?