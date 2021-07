Avengers - Czarna Pantera nadciąga! War for Wakanda z datą premiery

Square Enix

Poznaliśmy datę premiery dodatku War for Wakanda do gry Marvel's Avengers. Rozszerzenie, w którym gracze wcielą się w Czarną Panterę, wprowadzi też do zabawy nowych przeciwników, lokacje oraz tryby zabawy. Więcej informacji na temat tego darmowego DLC mamy dowiedzieć się już 10 sierpnia na kolejnej prezentacji z cyklu War Table.

Square Enix zapowiedziało też inicjatywę All-Access, dzięki której wszyscy zainteresowani będą mogą przetestować bezpłatnie grę w dniach 29 lipca - 1 sierpnia. W ramach darmowego weekendu można sprawdzić całą zawartość, czyli 8 grywalnych bohaterów, 3 kampanie i tryb wieloosobowy, a postępy przeniosą się do pełnej wersji, jeśli zdecydujecie się później na jej zakup. Obecni posiadacze gry mogą zaś w tym czasie liczyć na czterokrotny mnożnik zdobywanych punktów doświadczenia.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1420787573836771328