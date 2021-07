Rosyjscy Avengers też mają Hulkbustera. Nasłali go na She-Hulk - oto efekt

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W świecie Domu Pomysłów rozpoczęła się historia World War She-Hulk, w czasie której rosyjscy herosi uprowadzili Jennifer Walters - bohaterka trafi ostatecznie do znanego z opowieści o Czarnej Wdowie Czerwonego Pokoju, w którym jej mózg zostanie wyprany, a ona sama przyjmie później przydomek Zimowej Hulk. Uznawani za rosyjską odpowiedź na Avengers członkowie Zimowej Straży właśnie wtargnęli do siedziby Mścicieli w celu pojmania heroiny.

Wiemy, że Red Guardian i spółka chcą, aby She-Hulk odpowiedziała za dokonane w Moskwie w trakcie turnieju o moc Phoenixa zniszczenia. Jak informowaliśmy Was wcześniej, Gorilla Man zdradził amerykańskich bohaterów i teleportował Zimową Straż do położonej na biegunie północnym góry Avengers. Rosjanie przeszli do ataku, wykorzystując swoją własną wersję Hulkbustera - dzięki potężnej zbroi Crimson Dynamo powalił i uniósł Walters nad górę, by później wraz z nią rozbić się o ziemię.

Jennifer była gotowa do dalszej walki, jednak strzał z ogromnej bazooki doprowadził do jej upadku. Czerwona Wdowa we współpracy z Wostokiem zdołali uprowadzić przeciwniczkę i postawić ją przed rosyjskim sądem.

Z tej samej historii dowiadujemy się, że Czerwona Wdowa zabiła w międzyczasie członka Zimowej Straży, Ursę Majora, który próbował zdradzić Rosjan.