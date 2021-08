Avengers: War for Wakanda - z kim zmierzymy się w nadchodzącym dodatku?

fot. Square Enix

Naturalnie to Ulysses Klaue, aka Klaw jest głównym złoczyńcą nadchodzącego dodatku do gry Marvel's Avengers. Nie od dziś jednak wiadomo, że Klaw nie będzie jedynym przeciwnikiem, z którym Czarna Pantera zmierzy się w DLC zatytułowanym War for Wakanda. W przededniu premiery rozszerzenia (DLC debiutuje 17 sierpnia) twórcy zdradzają tożsamość drugiego ze znaczących przeciwników T'Challi, przywódcy Wakandy.

Czarna Pantera skrzyżuje swe pięści również z Brockiem Rumlowem, czyli czarnym charakterem znanym jako Crossbones.

Zawsze jest sporo dyskusji na temat tego, kto powinien być tym przeciwnikiem. Klaue niekoniecznie brudzi sobie ręce w taki sposób, w jaki inni mogliby to zrobić. Potrzebowaliśmy więc postaci, która nie będzie miała z tym problemu - o wyborze Crossbonesa na drugiego z wrogów Czarnej Pantery mówi Hannah MacLeod, scenarzystka gry.

Brock Rumlow/Crossbones na komiksowych kartach zadebiutował w 1989 roku. Najbardziej znany jednak jest z tego, co dokonało się niemal dwie dekady później w oryginalnej komiksowej Wojnie Domowej. To on bowiem stał za śmiercią Kapitana Ameryki.