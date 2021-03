Marvel - seria Thor jak Avengers: Endgame. Doktor Strange i portale - tak się broni Asgard!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

Marvel w zeszycie Thor #13 pokazał wielką batalię o uratowanie Drzewa Świata, w ramach której bóg burzy i piorunów zmierzył się ze swoim ziemskim alter ego, Donaldem Blakiem - o szczegółach starcia pisaliśmy już w tym miejscu. Składa się jednak tak, że w trakcie tej samej bitwy scenarzysta Donny Cates pokusił się o stworzenie wariacji na temat słynnej sceny z portalami z filmu Avengers: Endgame. I tak w obronę Asgardu zostali zaangażowani m.in. Doktor Strange, Odyn w zbroi i cała rzesza innych postaci.

Blake zdołał już pokonać Najwyższego Maga w poprzedniej odsłonie serii; to właśnie dlatego obecna Walkiria, Jane Foster, wyruszyła w przestrzeń kosmiczną, aby ściągnąć na pomoc Wszechojca. Strange koniec końców dotarł do Asgardu, gdzie zobaczył próbującego ściąć Yggdrasil antagonistę. Zdając sobie sprawę z jego potwornej siły, heros zaczął otwierać przeróżne portale, aby zgromadzić armię zdolną pokonać wroga.

Tunele czasoprzestrzenne prowadziły do jednego z piekielnych wymiarów, Wymiaru Krwi, w którym dotychczas byli uwięzieni Asgardczycy. Na placu boju zaczęły pojawiać się kolejne postacie: Beta Ray Bill, Lady Sif, Loki, Throg, członkowie Wojów Trzech, obdarzone magicznymi zdolnościami psy Lockjaw (kojarzony z historiami o Inhumans) i Bats (pies-duch Najwyższego Maga), Walkiria, korzystający z potężnej zbroi Odyn i niezliczone zastępy wojowników Asgardu. Do starcia przyłączył się także Destroyer, do którego uwięziony w innym z wymiarów Thor zdołał przenieść swoją świadomość.

Thor #13 - plansze

Finał tego starcia nie jest jeszcze znany. Na razie Asgardczycy i ich sojusznicy zdołali zatrzymać Blake'a w jego próbie zniszczenia Drzewa Świata - dalszy ciąg tej historii poznamy jednak z kolejnej odsłony serii.