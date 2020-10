Avengers: zanim wcielił się w Thanosa, Josh Brolin odrzucił kilka propozycji Marvel Studios

fot. Marvel

W ostatnim czasie Josh Brolin został przepytany przez jednego z podcasterów i opowiedział o swojej decyzji dołączenia do MCU w filmie Avengers: Czas Ultrona. Ujawnił, że nie spodziewał się wiele więcej niż epizodycznego występu; z kolei zagranie jednego najpotężniejszych bohaterów, jak choćby członka Avengers, nie było czymś, co mu się podobało: Kiedy powiedziałem MCU "tak", to był drobiazg. Zwykłe cameo i nieduże pieniądze. One nie były przyczyną. Gdyby rola miała dotyczyć jednego z Avengers, prawdopodobnie bym odmówił.

Aktor wspomniał, że kilkakrotnie odrzucał oferty dołączenia do MCU i podkreślił:

Fakt, że wszyscy Avengers musieli walczyć z tym jednym facetem był interesujący. Podobał mi się ten aspekt. (...) Nagle miałem na sobie cały ten kostium, zanim zaczęliśmy jeszcze zdjęcia. (...) Zobaczyłem Thanosa na ekranie - pomyślałem: "och, to jest prawdziwy facet. To nie jest po prostu wielki fioletowy typ, to facet z wnętrznościami, komórkami i uczuciami". Wtedy się przekonałem.