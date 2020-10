Wiedźmin - jest opis fabuły 2. sezonu. Jakich wskazówek udziela?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Netflix

Trwają prace nad 2. sezonem Wiedźmina platformy Netflix. Przerwane wiosną z powodu pandemii zdjęcia ruszyły ponownie 17 sierpnia i mają potrwać do lutego 2021 roku. Potem rozpocznie się postprodukcja, która potrwa do lipca. To oznacza, że gotową serię mamy szanse zobaczyć pod koniec lata lub na początku jesieni przyszłego roku, o ile, rzecz jasna, uda się uniknąć kolejnych nieprzewidzianych opóźnień.

Tymczasem w sieci pojawił się oficjalny opis fabuły 2. sezonu. Oczywiście, nie zdradza on zbyt wiele i rozrysowuje raczej punkt wyjściowy akcji nadchodzącej serii, potwierdza jednak dotychczasowe przypuszczenia.

Przekonany, że Yennefer straciła życie w bitwie pod Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna, czyli do swojego dawnego domu w Kaer Morhen. Podczas gdy królowie, elfy, ludzie i demony z Kontynentu walczą o dominację poza jego murami, wiedźmin musi chronić dziewczynę przed czymś znacznie bardziej niebezpiecznym: tajemniczą mocą, którą w niej drzemie”.

Jak więc widzimy (i jak przypuszczaliśmy), opis sugeruje podążanie śladami Krwi elfów, czyli pierwszego tomu sagi. Tam również Geralt zabrał Ciri do Kaer Morhen, gdzie odbyła ona szkolenie, a w pewnym momencie rozpoczęła też naukę pod okiem Triss Merigold. Oczywiście, bohaterowie w końcu musieli opuścić Wiedźmińskie Siedliszcze, możemy jednak zakładać, że trening księżniczki będzie dość dużą i istotną częścią sezonu.