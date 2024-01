Avowed - miecze, magia i pistolety w świecie fantasy. Nowy gameplay pokazuje ogrom możliwości

fot. Xbox Game Studios

Avowed to RPG tworzone przez weteranów gatunku ze studia Obsidian Entertainment. W nadchodzącej produkcji trafimy do świata fantasy o nazwie Eora (znanego z serii Pillars of Eternity). Gracze wcielą się w wysłannika królestwa Aedyru, który przybywa do regionu znanego jako Żywe Ziemie, by dowiedzieć się czegoś więcej o rozprzestrzeniającej się zarazie. Miejsce to będzie pełne niebezpieczeństw, ale w walce z przeciwnikami nie będziemy bezbronni. Wręcz przeciwnie - skorzystamy z różnego rodzaju broni i zaklęć, które będzie można płynnie łączyć ze sobą w niszczycielskie kombinacje.

Podczas Xbox Developer_Direct 24 pokazano zupełnie nowe materiały z Avowed. Zobaczyliśmy nie tylko rozbudowany system walki i niektóre z lokacji, ale też przykładowe wybory, które będzie można podjąć w toku rozgrywki. Oczywiście nie pozostaną one bez wpływu na przebieg historii.

Avowed zmierza na komputery PC oraz konsole Xbox Series X|S i zadebiutuje jeszcze tej jesieni, choć dokładny termin nie został ujawniony.