Awantura powraca. Oscar Isaac i Carey Mulligan w głównych rolach?

Odkąd Awantura zdobyła lawinę nagród, widzowie wyczekują z jeszcze większym zaintrygowaniem 2. sezonu tej antologii. Deadline informuje, że Oscar Isaac i Carey Mulligan negocjują występy w serialu. Netflix zostawił sprawę bez komentarza. Scooperzy zaznajomieni w temacie twierdzą, że drugi sezon opowie o nie jednej, lecz dwóch zwaśnionych parach. Przypomnijmy, że wciąż serial nie doczekał się oficjalnego wznowienia.

Wcześniej mówiło się, że główne role mieliby zagrać Jake Gyllenhaal i Anne Hathaway. Najwyraźniej Isaac i Mulligan je przejmą.

Oscar Isaac

Oscar Isaac - informacje

Aktualnie Isaac jest pochłonięty pracą nad nowym Frankensteinem, którego reżyseruje Guillermo del Toro. Ostatnio aktor mógł cieszyć się nominacją do nagrody Emmy za występ w serialu Sceny z życia małżeńskiego. Zdążył już zakończyć zdjęcia do filmu Juliana Schnabela, Hand of Dante. W tej produkcji towarzyszy mu Jason Momoa.

Carey Mulligan - informacje

Mulligan była trzykrotnie nominowana do Oscara, a szczególnie była zachwalana za rolę w Maestro, gdzie towarzyszyła Bradleyowi Cooperowi na ekranie. Ostatnio wystąpiła w innej produkcji Netfliksa, Astronaucie, wraz z Adamem Sandlerem.