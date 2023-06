Awatar Legenda Aanga - ujawniono tytuły odcinków aktorskiego serialu Netflixa

fot. Netflix

Avatar: The Last Airbender, którego polski tytuł to Awatar: Ostatni władca wiatru, to aktorska wersja popularnej kreskówki o tym samym tytule, która powstaje dla platformy Netflix. Historia rozgrywa się w świecie podzielonym na cztery narody związane z żywiołami wody, ziemi, ognia i powietrza. Określone osoby mające wyjątkowego zdolności mogą manipulować i wykorzystać żywioły w walce, co w praktyce jest powiązane ze sztukami walki. W głównych rolach występują Gordon Cormier, Ian Ousley, Kiawentiio, Dallas Liu i Paul Sun-Hyung Lee.

Ujawniono tytuły poszczególnych odcinków nowego serialu. Każdy z nich będzie trwać około godziny.

1. odcinek - "The Last Airbender"

2. odcinek - "Warriors"

3. odcinek - "Omashu"

4. odcinek - "Into the Dark"

5. odcinek - "Spirited Away"

6. odcinek - "Masks"

7. odcinek - "The North"

8. odcinek - "Legend"

https://twitter.com/AvatarNews_/status/1671220672352370688

Awatar: Ostatni władca wiatru - zdjęcia

Avatar: The Last Airbender - Kiawentiio jako Katara

Awatar: Ostatni władca wiatru - premiera serialu w 2024 roku.