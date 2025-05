Pasja 2 ma oficjalny tytuł i dystrybutora! Które studio zaadaptowało projekt?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Pasja, głośny hit z 2004 roku, doczeka się sequela. Jego oficjalny tytuł to: The Resurrection of the Christ, co komponuje się z oryginalną nazwą 1. części (The Passion of the Christ). Przetłumaczony na polski tytuł będzie brzmiał następująco: Pasja: Wskrzeszenie.

Mel Gibson sfinalizował negocjacje ze studiem Lionsgate, które wraz z nim i Brucey'em Daveyem z Icon Productions zajmie się dystrybucją wyczekiwanej kontynuacji Pasji.

źródło: materiały prasowe

Pasja: Wskrzeszenie - co wiadomo?

Szczegóły fabularne są nadal nieznane, ale zdaniem portalu Deadline można spodziewać się powrotu obsady z 1. części - włączając w to Jima Caviezela, który wcielił się w postać Jezusa Chrystusa, oraz Monicę Bellucci jako Magdalenę.

Oczekuje się, że produkcja Pasji: Wskrzeszenia rozpocznie się latem tego roku. Wcześniej sugerowano, że będzie to film bardziej duchowy i metafizyczny niż pierwsza część. Gibson zapowiadał, że film nie będzie miał liniowej narracji. Twierdzi, że centralna historia Jezusa będzie opowiadana w przyszłości, przeszłości i innych wymiarach. Użył nawet słowa „science fiction”, ponieważ nadnaturalne elementy będą tutaj kluczowe.

Prawdopodobnie premiera nastąpi najszybciej w 2026 roku.

Zobacz także: Hejtowana gwiazda Arrow broni swoich krytyków. "Uważam, że krytyka jest równoznaczna z pasją..."

Wizerunki Boga i Jezusa w popkulturze: między sacrum a prowokacją