Podbił serca subskrybentów Netflixa w 2024 roku. Kiedy premiera 2. sezonu?

Netflix

Miya Cech została obsadzona jako Toph w 2. sezonie Awatara: Ostatniego władcy wiatru. Aktorka w rozmowie z portalem The Direct ujawniła, że serial prawdopodobnie wróci na Netflixa na początku 2026 roku.

Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Mam wrażenie, że nie chcą robić nam nadziei, więc realistycznie zaplanowali 2. sezon na początek 2026 roku. Ale miejmy nadzieję, że skończymy trochę wcześniej – zdradziła Miya Cech, ekranowa Toph.

Choć to nie oficjalna data premiery, to śmiało można założyć, że właśnie w tym czasie możemy spodziewać się 2. sezonu. Tak jak powiedziała Miya Cech, to realistyczny termin.

Informacje o serialu Awatar: Ostatni władca wiatru

Serial aktorski Awatar: Ostatni władca wiatru zadebiutował w Netflixie w 2024 roku. Szybko okazał się hitem. W ciągu zaledwie czterech dni od premiery zebrał 21,2 mln wyświetleń i znalazł się w TOP 10 w aż 92 krajach. Nie opuszczał rankingu przez kilka dobrych tygodni. Jeśli chodzi o jakość, 1. sezon w serwisie Rotten Tomatoes ma 71% pozytywnych opinii widzów i średnią ocen 3,7 na 5. To nie jest zły wynik, ale nie jest też najlepszy.

