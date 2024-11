Nowi aktorzy w 2. sezonie Awatar: Ostatni władca wiatru. Zagrają postacie z Królestwa Ziemi

foto. Netflix

Jesienią rozpoczęły się zdjęcia do 2. sezonu Awatar Ostatni władca wiatru od Netflixa. Bohaterowie trafią do Królestwa Ziemi, gdzie spotkają nowe postaci. Teraz platforma przedstawiła kolejnych członków obsady. Są to:

Chin Han

Justin Chien - Król Kuei, władca Królestwa Ziemi

Amanda Zhou - Joo Dee

Crystal Yu - pani Beifong

Kelemete Mispeka - Głaz

Hoa Xuande - profesor Zei

Lourdes Faberes - generał Sung

Rekha Sharma - Amita, prawdopodobnie nowa postać

Przypomnijmy, że Netflix już wcześniej zamówił również 3. sezon serialu, który powstaje na podstawie słynnej animacji Awatar: Legenda Aanga. Ponadto w roli Toph Beifong zobaczymy Miyę Cech. Postać dołączy do grupy przyjaciół.

Do swoich ról w nowej serii powrócą Gordon Cormier jako Aang, Kiawentiio jako Katara, Ian Ousley jako Sokka, Dallas Liu jako książę Zuko, Elizabeth Yu jako Azula, Paul Sun-Hyung Lee jako Iroh i Daniel Dae Kim jako Ozai, władca Narodu Ognia.