Awatar: Ostatni władca wiatru - czy to idealna Toph? Fani jednomyślni jak nigdy

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bYsr0M_h-FQ

Reklama

Netfliksowa adaptacja Legendy Aanga okazała się hitem. Ostatni władca wiatru jest chętnie oglądany przez użytkowników, o czym może świadczyć trzeci tydzień z rzędu w TOP 10 najczęściej oglądanych seriali anglojęzycznych na platformie. Nic dziwnego, że Netflix zamówił dwa kolejne sezony.

To, na co fani najbardziej czekają w kolejnych sezonach, to zdecydowanie pojawienie się Toph Beifong. Niewidoma dziewczynka jest potężnym magiem Ziemi, który nauczył Awatara władania właśnie tym żywiołem. Stała się stałym członkiem ekipy Aanga, a wielu widzów po obejrzeniu Legendy Korry uważa, że ta przyjaźń przetrwała nawet kolejne wcielenia. Nic dziwnego, że obsadzenie tak kluczowej postaci w serialu aktorskim Netflixa wzbudza duże emocje wśród fanów. Wygląda jednak na to, że wielu z nich ma już swoją faworytkę.

Awatar: Ostatni władca wiatru - czy to idealna Toph?

Kandydatką fanów jest Diana Tsoy. Wszystko przez film koncepcyjny Nexus Entertainment Studios, w którym połączyło siły kilku koordynatorów scen kaskaderskich i walki, pracujących przy Ostatnim władcy wiatru, by pokazać jak może wyglądać Toph w akcji. W tej roli obsadzili właśnie Dianę Tsoy, której występ na tyle spodobał się widzom, że chcą ją teraz zobaczyć w live-action Netflixa.

Diana Tsoy jest w odpowiednim wieku, by zagrać bohaterkę. Ma doświadczenie w sztukach walki, co na pewno pomoże jej w odgrywaniu takiej postaci. Jeśli chodzi o jej aktorskie portfolio, ma na koncie występy w Piotruś Pan i Wendy i jednym odcinku The Good Doctor.

Wideo możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, co myślicie o takim castingu.

Jeśli sprawdzicie sekcję komentarzy pod tym filmikiem, fani są zachwyceni Dianą Tsoy. Poniżej możecie też zobaczyć kilka postów na ten temat na X.

https://twitter.com/BabyLionTurtle/status/1765423773401153953

https://twitter.com/CrimsonGod10/status/1765840544821854485

https://twitter.com/Lennyfrigginleo/status/1765584485943320952

Netflix - filmy i seriale na marzec 2024 roku [najciekawsze tytuły]

Dżentelmeni