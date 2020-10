Awers: Małecki, Rogala, Ćwirlej i inni w nowej antologii kryminalnej

Czwarta Strona

Wydana dzisiaj przez Czwartą Stronę antologia Awers to opowiadania dwunastki czołowych polskich autorów kryminalnych, którzy przedstawiają dwanaście miejsc, w których króluje zbrodnia.

W zbiorze znajdują się opowiadania następujących pisarzy: Adrian Bednarek, Bartosz Szczygielski, Hanna Greń, Izabela Janiszewska, Magda Stachula, Małgorzata Rogala, Mariusz Zielke, Marta Guzowska, Marta Matyszczak, Przemysław Żarski, Robert Małecki, Ryszard Ćwirlej.

Awers liczy 432 strony. Poniżej okładka, a także opis książki:

Idealne życie jest ułudą, a najpodlejsze czyny stają się udziałem nawet najlepszych z nas. Miejski krajobraz często przeobraża się w teatr niewyobrażalnych zbrodni, a ulice polskich miast spływają krwią częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Sprawiedliwość nie zawsze triumfuje i niekiedy to zło ma ostatnie słowo.

„Awers” to brawurowa wyprawa w głąb bezlitosnej miejskiej dżungli. To uważne spojrzenie na otaczający nas świat, w którym nie brak złowieszczych detali. Pełen niewyjaśnionych zbrodni i niesamowitych historii, niemal pulsujących od zawartego w nich zła.