Donnie Yen znów imponuje i kopie tyłki. Zwiastun nowego filmu akcji

Fot. Materiały prasowe

The Prosecutor ma pełny zwiastun. Jest to nowy film akcji z Chin, w którym główną rolę gra Donnie Yen. Tym razem nie jest jedynie aktorem, ale też reżyserem oraz choreografem wszystkich scen akcji. Zwiastun przygotowany na rynek amerykański prezentuje wiele scen walk utrzymanych w charakterystycznym stylu Yena, który jest znany z unikalnego podejścia do realizacji akcji na ekranie.

The Prosecutor - zwiastun

The Prosecutor - opis fabuły filmu

Historia skupia się na prokuratorze, który zaryzykuje życie i karierę, aby uwolnić niesłusznie skazanego człowieka i doprowadzić winnych przed oblicze sprawiedliwości.

W obsadzie są także Kang Yu i Julian Cheung w roli głównego złoczyńcy tej historii. Premiera w amerykańśkich kinach w styczniu 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski, ale można założyć, że - podobnie jak inne filmy Yena z ostatnich lat - zobaczymy go od razu w którejś z platform streamingowych.