Babilon nakręcony za pomocą iPhone'a. Damien Chazelle o specjalnej wersji filmu

fot. materiały prasowe

Babilon to film o hucznych początkach Hollywood. Obrazuje przy tym dekadencję i deprawację, jakie zapanowały w branży rozrywkowej. Produkcja trwa ponad trzy godziny, co dla niektórych jest wystarczającym powodem, by zrezygnować z seansu. Reżyser Damien Chazelle podzielił się jednak informacją, że posiada dwugodzinną wersję filmu. Co ciekawe, produkcja została nakręcona za pomocą aparatu iPhone'a. Powstała w ramach przygotowań do oryginalnego Babilonu.

Babilon - dwugodzinny film

Filmowiec zdradził, że pracując nad Babilonem, nakręcił dwugodzinny fragment filmu na swoim podwórku. Całość została uwieczniona na jego telefonie. W tej okrojonej wersji wystąpiło tylko dwóch aktorów - Diego Calva oraz Olivia Hamilton. Chazelle opisał wykonaną produkcję następująco:

To bardzo ciasna, dwugodzinna wersja całego filmu. Została nakręcona aparatem iPhone'a na naszym podwórku.

Babilon - fabuła

Film przedstawia historię Hollywood lat 20. XX wieku. Akcja osadzona w Los Angeles śledzi okres przejścia z kina niemego do filmów z dźwiękiem. Przerośnięte ambicje, niemoralne imprezy i całkowity chaos to tylko cząstka opowieści o wielkich wzlotach i bolesnych upadkach wielu ważnych person.

Babilon ukaże się w polskich kinach 20 stycznia 2023 roku.