Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - nowe ujęcia. Serial nie jest częścią MCU

fot. Disney+

Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o planach Marvel Animation na serial o Spider-Manie, miał to być prequel filmów Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i Spider-Man: Homecoming osadzony w MCU. To brzmiało jak ekscytujący pomysł, zwłaszcza że studio nigdy wcześniej nie zgłębiało początków Petera Parkera, gdy nabył swoje niesamowite zdolności. Później okazało się jednak, że Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa jest częścią osobnej rzeczywistości, w której Peter nigdy nie spotkał Tony'ego Starka. Jego "nowym" mentorem zostaje Norman Osborn.

fot. Disney+

Spider-Man - dlaczego plany na serial animowany uległy zmianie?

Prezes Marvel Television, Brad Winderbaum, wyjaśnił, że decyzja o osadzeniu historii w MCU już na wstępie była bardzo ograniczająca. Całość produkcji ograniczyłaby się do przygód Petera Parkera jako świeżo upieczonego licealisty.

- Nie mogliśmy korzystać z galerii jego przeciwników, nie mogliśmy wykorzystać jego genezy. To po prostu nie było zabawne. Musielibyśmy nałożyć na tę historię tyle ograniczeń, by pasowała do kanonu.

Winderbaum podkreślił, że serial nadal ma wiele elementów wspólnych z wersją Pajączka znaną z MCU w wykonaniu Toma Hollanda. Jednocześnie czerpie inspirację z różnych źródeł, w tym twórczości Steve'a Ditko. Twórcy nadchodzącej produkcji nie zapomnieli o tym, co jest "fundamentalne dla tej postaci".

Pierwsze odcinki animowanego serialu o Spider-Manie zadebiutuje 29 stycznia 2025 roku na platformie streamingowej Disney+.