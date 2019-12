Baby Yoda - tak wyglądają zabawki firmy Hasbro. Szef Disneya pozuje z postacią

Baby Yoda to urocza postać, która pojawiła się w serialu The Mandalorian. Jej wizerunek podbija sieć, Internet ugina się pod ilością memów z jej udziałem, a artyści czują się nią zainspirowani do tworzenia coraz ciekawszych fanartów. Potwierdzono, że oficjalne gadżety z Baby Yodą trafią do sklepów w przyszłym roku, natomiast dziś pierwsze zdjęcia kolekcji wrzuciło do sieci Hasbro.

Hasbro planuje wypuścić na rynek kilka wersji Baby Yody: w wydaniu Black Series, w postaci pluszowej maskotki wydającej dźwięki czy w postaci miniaturowych figurek kolekcjonerskich. Zamówienia z przedsprzedaży zostaną rozesłane do nabywców w maju. Ceny produktów wahają się w granicach 9.99-24.99 dolarów.

Baby Yoda - zdjęcie zabawki

Postacią z serialu zainteresowała się także firma Keystone Light, produkująca piwa. Wykorzystując popularność Baby Yody, jej przedstawiciele zamieścili w sieci przeróbkę, na której widzimy, jak bohater promuje ich browar. Poniżej natomiast możecie zobaczyć oficjalną informację od Lucasfilm, która mówi, że na Disney+ dostępny jest już awatar z Baby Yodą.

I ciekawostka - magazyn Time jak co roku wybiera osobę do honorowej nagrody Business Person of the Year. W tym roku został nią Bob Iger z Disneya - informację o jego wygranej ogłoszono w mediach społecznościowych, a na grafice towarzyszy mu nie kto inny jak... Baby Yoda.

Baby Yoda pojawił się także w programie Jimmy'ego Kimmela, w którym pokazywano, jak można własnoręcznie wykonać zabawkę w domu. Zobaczcie tutorial... i potraktujcie go z dużym przymrużeniem oka: