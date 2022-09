Baby Yoda może dostać SPOILER. Przyszłość postaci zasugerowana w zwiastunie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Podczas Star Wars Celebration 2022 pokazano pierwszy zwiastun 3. sezonu The Mandalorian, który był prawie taki sam, jak ten, który opublikowano we wrześniu 2022 roku podczas D23 Expo. Jednak brakowało w nim ważnej sceny, która być może sugeruje plan twórców na przyszłości postaci. Baby Yoda może dostać coś ważnego.

Baby Yoda z hełmem mando?

W oficjalnym zwiastunie brakuje sceny, w której wytwarzany jest mały hełm Mandaloriana. Jego wielkość sugeruje, że tenże hełm został stworzony dla Grogu aka Baby Yody. To może wyraźna sugestia, że droga dla Grogu w 3. sezonie może polegać na zostaniu oficjalnie Mandalorianem.Wiadomo, że zbroja i hełm to nie wszystko, ale jako sugestie kierunku fabularneg na tym etapie może być to klarowne. To też nawiązuje do oczekiwań fanów i prawdopodobnie może być kolejnym fanserwisem. Swego czasu w sieci królowała fanowska grafika Grogu w zbroi.

Hełm Grogu?

Na ten moment to jednak spekulacja, ponieważ wielkość hełmu sugeruje Baby Yodę, ale po prawdzie może to być dla zupełnie innej postaci. Nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje tej teorii. Dziennikarze CBR jednak rzucają trochę wątpliwości na stół, bo kolor hełmu jest inny niż klanu Dina.

Szczegóły fabuły 3. sezonu The Mandalorian nie są znane. Premiera w 2023 roku.