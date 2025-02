Nowy Domek na prerii Netflixa nie zbeszcześci oryginału - aktorzy uspokajają. Będą występy gościnne?

fot. materiały prasowe

Na początku 2025 roku Netflix ogłosił plany na stworzenie nowej wersji Domku na prerii, której przewodzić będzie Rebecca Sonnenshine. Produkcja ma się opierać na książkach Laury Ingalls Wilder. W 1974 roku powstał serial telewizyjny adaptujący te same powieści, który dziś ma status kultowego. Fani pierwowzoru oraz serialu głośno dali o sobie znać w sieci po tej zapowiedzi. Naprzeciw nim wychodzi dwójka aktorów z produkcji z XX wieku.

Nowy Domek na prerii Netflixa nie zbeszcześci oryginału - aktorzy uspokajają

Alison Arngrim w serialu wcieliła się w postać Nellie Oleson. Zauważyła dwie różne reakcje na ogłoszenie nowej wersji:

Jedni mówią: "O Boże, reboot. To najlepsza rzecz pod słońcem!" A inni: "Tylko nie reboot. Serial jest idealny. Nie powinno się tego ruszać." I są wkurzeni z tego powodu. Ludzie boją się, że twórcy [nowej wersji] odejdą od książek i sprawią, że będzie to coś dziwnego. Tak się nie stanie. - dodała również, że gdyby coś było nie tak, to Trip Friendly, producent wykonawczy i syn producenta oryginalnego serialu po prostu nie pozwoliłby na dotarcie takiej produkcji do publiczności. Nowa wersja ma czerpać bardziej z książek niż serialu.

Wtórował jej Dean Butler, który odegrał postać Almanzo. Jego zdaniem wersja Netflixa nie będzie próbowała odtworzyć tego, co już było, a zapewnić publiczności nowe i zmodernizowane doświadczenie.

To nie będzie przypominać tego, co zrobił Michael. Michaeł to Michael. Miał unikalne zdolności kreatywne i niesamowity kontakt z widownią. Nowy zespół też może to mieć, ale będzie to inne.

Alison Arngrim dodała, że do obsady nowego serialu nie powróci żaden z członków serialu, ale przyznała, że byłaby otwarta na występ gościnny.

Od lat żartowałam, że jestem w końcu tak stara, że mogłabym zagrać Mrs. Oleson. Zadzwońcie do mnie!

