Moon Knight ofiarą zmian w strategii Marvel Studios. Nie będzie 2. sezonu?

Moon Knight w momencie premiery przypadł do gustu szerokiej publiczności i okazał się dobrym serialem Marvel Studios. Fani czekali na ciąg dalszy przygód Marca Spectora i jego pozostałych osobowości. Wydawało się, że to kwestia czasu, ponieważ sam Oscar Isaac przyznał pewnego razu, że "po co mieliby być w Kairze jeśli nie po to [żeby kręcić 2. sezon Moon Knighta?]" Nowe słowa Brada Winderbauma, szefa Marvela ds. animacji, streamingu i telewizji, rzucają nowe światło na to, czy kiedykolwiek zobaczymy ciąg dalszy jego solowej opowieści.

Brad Winderbaum nadal aktywnie promuje Daredevil: Odrodzenie. W rozmowie z ComicBook zdradził, że obecnie nie ma planów na 2. sezon Moon Knighta. Wszystko to w związku z nową strategią Marvel Studios w kwestii podchodzenia do tworzenia tych treści:

Marvel Television przypomina fale. Moon Knight miał premierę w chwili, w której była fala seriali, które miały wprowadzić poszczególne postaci po to, żeby móc się nimi potem bawić w przyszłości. Nasze priorytety jednak się zmieniły. Teraz tworzymy seriale, które mogą pojawiać się co roku i bardziej przypominają telewizję. [...] Mamy w przyszłości plany na Moon Knighta.

Wygląda na to, że o ile 2. sezon Moon Knighta nie powstanie, to bohater może pojawić się w innych projektach, na przykład filmach o Avengers lub Midnight Sons.

