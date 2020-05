Baby Yoda z The Mandalorian mógł być brzydki. Szkice koncepcyjne zaskakują

fot. Lucasfilm / Disney+

Baby Yoda podbił świat szturmem w listopadzie 2020 roku, gdy światową premierę miał serial The Mandalorian. Uroczy malec szybko stał się fenomenem na skalę globalną i bije rekordy w plebiscytach popularności.

Wszyscy pokochali Baby Yodę za to, jaki jest uroczy, słodki i fajny, ale nowy odcinek Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian pokazuje, że były brane pod uwagę kompletnie inne wizje. Jonowi Favreau i całej ekipie zależało na tym, by znaleźć równowagę pomiędzy urokliwością, a wyglądem przypominającym Yodę.

Dopiero szkic Christiana Alzmanna przekonał Favreau i na bazie jego powstał Baby Yoda. Tak wygląda zwycięzca:

fot. Lucasfilm

- Stworzyliśmy wiele szkiców. Na niektórych był zbyt uroczy, na innych za brzydki, a jeszcze inne pokazywały go w złych proporcjach - powiedział Favreau w serialu dokumentalnych.

Baby Yoda - szkice koncepcyjne