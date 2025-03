Showrunner zapowiada duet Daredevila i Punishera: "Są jak tornado." W obozie Kingpina pojawią się zgrzyty?

Źródło: Marvel/Disney+

Reklama

1. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie trwa w najlepsze, a nowego epizodu możemy się spodziewać w najbliższą środę, tj. 19 marca 2025 roku. Ostatni odcinek zakończył się szokującą śmiercią Białego Tygrysa, którego zamordował ktoś w kamizelce Punishera. Jon Bernthal ma w serialu powrócić i było to widać w zwiastunach do niego, ale wątpliwe, że to właśnie Frank Castle stał za morderstwem tego mściciela.

O powrocie Jona Bernthala do roli Punishera opowiedział Dario Scardapane, showrunner Daredevil: Odrodzenie i człowiek, który współpracował przy netflixowym Punisherze.

Jon jest bliski mojemu sercu. Fantastycznie było z nim znów pracować. Ilekroć Frank pojawia się w historii, to zaczynają się kłopoty i jest to adekwatne do naszego serialu. Pojawi się z bardzo konkretnego powodu, wprowadzony przez konkretną postać i sądzę, że będzie to bardzo satysfakcjonujące. Kiedy postawisz obok siebie Daredevila i Franka, wszystko może się stać. Są jak tornado. Połamaliśmy kilka rzeczy na planie!

Znana postać z MCU pojawi się w Daredevil: Odrodzenie? Niekoniecznie

W obozie Kingpina pojawią się zgrzyty?

Z kolei Vincent D'Onofrio zapowiedział ciekawą scenę pomiędzy jego Wilsonem Fiskiem a Danielem Blakiem, w którego wciela się Michael Gandolfini. D'Onofrio w przeszłości pracował nad filmem Szczęściarz z jego ojcem, nieżyjącym już Jamesem Gandolfinim.

James i ja spędziliśmy trochę czasu razem. Nie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi ani nic podobnego, ale przeprowadziliśmy wiele świetnych rozmów. Był naprawdę fajnym kolesiem. Jest scena w gabinecie Fiska, która wymaga [od Michaela], żeby jego postać postawiła się mojej. [Daniel Blake] nie został napisany jako silna postać, ale w tym konkretnym momencie musi się wykazać siłą i odpowiedzieć przed Kingpinem za coś, co zrobił. Michael miał monolog i powiedział mi go prosto w twarz i przy każdej próbie robił to tak samo perfekcyjnie. To znak aktora, który jest na dobrej drodze do tego, by umieć ponieść historię na swoich barkach. Byłem pod wielkim wrażeniem.

Ranking wszystkich odcinków Punishera wg IMDb

Oto ranking najlepszych odcinków z oryginalnego Punishera wg ocen IMDb.