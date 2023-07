Babylon 5 - serial w końcu na Blu-ray. Jest data premiery!

fot. materiały prasowe

Kultowy Babilon 5 w końcu po raz pierwszy na Blu-ray. Twórca serialu J. Michael Straczynski ujawnił na Twitterze, że po latach oczekiwania i składania błagalnych próśb, fani kultowego serialu w końcu dostaną wydanie Blu-ray. Podjęto decyzję, by odrestaurować i przygotować to wydanie z okazji 30. rocznicy premiery serialu, która ma miejsce w 2023 roku.

Babylon 5 na Blu-ray

Straczyński ogłosił, że premiera odbędzie się 5 grudnia 2023 roku. Pre-ordery już ruszyły w amerykańskich sklepach z Blu-ray. Potwierdzono, że do wersji Blu-ray cały serial został w pełni remasterowany do HD, czyli nie będzie połowiczny efekt, którego dokonano w 2021 roku w wersji streamingowej, która była dostępna tylko w USA.

Szczegóły o potencjalnych materiałach dodatkowych oraz szczegóły techniczne nie są na ten moment znane.

Babylon 5 - o czym jest serial?

Jest to kultowa space opera, która miała kluczowy wpływ na rozwój science fiction jako gatunku serialowego. Projekt był emitowany w latach 1994 - 1998. Doczekał się on aż 110 odcinków. Był to pierwszy serial w historii, który zaproponował widzom jedną wielką historię opowiadaną przez pięć sezonów. Taką, w której całość z góry została rozplanowana z początkiem, środkiem i zakończeniem.