Babylon - Margot Robbie może zastąpić Emmę Stone w nowym filmie twórcy La La Land

materiały prasowe

Emma Stone z powodu konfliktu harmonogramów musiała zrezygnować z udziału w najnowszym filmie laureata Oscara, Damiena Chazelle'a pod tytułem Babylon. Okazuje się, że jej miejsce w produkcji może zająć Margot Robbie. Aktorka znajduje się na wstępnym etapie rozmów w sprawie zagrania w projekcie. Jeśli dojdzie to do skutku, to Robbie na planie po raz kolejny spotka się z Bradem Pittem, z którym ostatnio zagrała w Pewnego razu... w Hollywood. Projekt powstaje dla Paramount Pictures. Film wyprodukują Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt i Tobey Maguire.

materiały promocyjne

Akcja produkcji ma dziać się w latach Złotej Ery Hollywood. Produkcja ma mieć kategorię wiekową R. Nie ma precyzyjnych szczegółów dotyczących fabuły filmu, jednak portal Variety jakiś czas temu w oparciu o swoje źródła podał, że widowisko będzie dziać się w czasie przejścia z niemego kina do jego udźwiękowionej formy. W projekcie mamy podobno zobaczyć mieszankę prawdziwych i fikcyjnych postaci, coś na wzór wspomnianego Pewnego razu... w Hollywood Tarantino.

Babylon ma trafić do limitowanej dystrybucji na Boże Narodzenie 2021 roku.