Tank Girl - co z komiksowym filmem z Margot Robbie w roli głównej? Aktorka odpowiada na pytania w wywiadzie

Ayer Cut to reżyserska wersja filmu Legion samobójców z 2016 roku. Studio Warner Bros. wymusiło wiele zmian, w związku z czym ostateczny kształt filmu znacząco różni się od pierwotnej wersji Davida Ayera. Podczas gdy Snyder Cut stało się rzeczywistością, wizja reżysera pierwszego Suicide Squad prawdopodobnie nie ujrzy światła dziennego, choć w przypadku sukcesu Zack Snyder's Justice League wiele może się zmienić.

W nowym wywiadzie wcielająca się w Harley Quinn Margot Robbie przyznała, że nigdy nie widziała Ayer Cut.

Wiem, że nakręciliśmy wiele rzeczy, które nie trafiły do filmu. Sama jestem tego bardzo ciekawa, ale nigdy tego nie widziałam.

Przy okazji aktorka z i reżyser Miles Joris-Peyrafitte zostali zapytani o ich projekt pt. Tank Girl. To kolejna adaptacja komiksu, w której gra Robbie - oryginał opowiada o jeżdżącej czołgiem kobiecie, która podróżuje w post-apokaliptycznym świecie, wraz z przyjaciółmi prowadząc walki o dostęp do wody pitnej. Robbie wyznała, że jest wielką fanką materiału źródłowego, ale nie oglądała poprzedniej adaptacji (z 1995 roku).

Nigdy nie widziałam filmu - ale czytałam komiksy. Są chore... i niesamowite.

Niestety, Joris-Peyrafitte i aktorka poinformowali, że prace nad obrazem są obecnie wstrzymane z powodu koronawirusa.

Inny duży projekt, którym obecnie podobno zainteresowana jest Robbie, to reboot Piratów z Karaibów, póki co jednak stwierdziła, że nie ma na ten temat nic do powiedzenia... na razie.