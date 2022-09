Babylon - zdjęcia z nowego filmu twórcy La La Land. Zjawiskowa Margot Robbie i inne gwiazdy

fot. SCOTT GARFIELD/PARAMOUNT PICTURES/VANITY FAIR

Babylon to najnowszy film w reżyserii Damiena Chazelle'a, który podbił serca widzów i krytyków takimi tytułami jak Whiplash oraz La La Land. Ponownie w obsadzie zebrał same gwiazdy. Są tutaj tacy aktorzy jak Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Lukas Haas, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Max Minghella i Diego Calva. Chociaż postacie w filmie są fikcyjne, reżyser w rozmowie z Vanity Fair przyznaje,że inspirował się prawdziwymi gwiazdami Hollywood z czasów lat 20. XX wieku.

Babylon - zdjęcia

Babylon

Babylon - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w Los Angeles w latach 20. XX wieku. Skupia się ona na okresie przejścia z kina niemego do filmów z dźwiękiem, które zmieniło obraz ówczesnego Hollywood. Wraz z tym Los Angeles rozrastało się w ogromną metropolię.

Babylon - premiera światowa w grudniu 2022 roku. Film niewątpliwie będzie walczyć o nominacje do Oscara. Wejdzie on do polskich kin 20 stycznia 2023 roku.