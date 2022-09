Atrakcyjni, popularni, ale czy utalentowani? To nie są najlepsi aktorzy w Hollywood - zestawienie

Fox Atomic/Twentieth Century Fox/Warner/Netflix

Na wstępie ustalmy jedno – w poniższym zestawieniu z pewnością znajdziecie kilku aktorów, których kochacie i z którymi sympatyzujecie. Szanujemy dokonania większości z nich, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – to nie wielki talent aktorski wywindował ich na szczyt. Jednym tchem możemy wymienić nazwiska wykonawców, którzy pod względem artystycznym zasługują na większe uznanie niż oni. Świat jednak funkcjonuje w ten sposób, że na sukces często wpływają aspekty niemające nic wspólnego ze sztuką czy talentem. Poniżej znajdziecie listę aktorów, którym w drodze zawodowej pomógł wygląd zewnętrzny, urok osobisty i po prostu szczęście. Nie jest to oczywiście pełna lista najsłabszych hollywoodzkich wykonawców. W poniższym zestawieniu znajdują się osoby, które posiadają status gwiazdora. Są uwielbiani, bajecznie bogaci i mają rzesze fanów. Mimo to, w ich aktorskich filmografiach nie ma obrazu, w którym zachwyciliby widzów swoimi umiejętnościami. Część z nich gra przywozicie, ale od artystów znajdujących się na piedestale wymaga się jednak nieco więcej. Rzućcie okiem na ranking i dajcie znać, co o nim myślicie. Czy według Was ktoś znalazł się tu niezasłużenie? A może kogoś ewidentnie brakuje?

Wesley Snipes