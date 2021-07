Back 4 Blood - beta kooperacyjnej strzelanki już w sierpniu. Zobacz nowy zwiastun

fot. WBIE

Back 4 Blood to nowa, kooperacyjna strzelanka, w której czteroosobowe drużyny graczy będą zmagać się z hordami niebezpiecznych zombie, wśród których znajdą się zarówno klasyczne żywe trupy, jak i ich unikalne i dużo groźniejsze odmiany. O tym, czy taka forma rozgrywki przypadnie Wam do gustu, będziecie mogli przekonać się jeszcze przed premierą i to bez konieczności sięgania do portfela. Twórcy podzielili się informacjami na temat nadchodzących testów beta - tak zamkniętych, jak i tych otwartych dla wszystkich zainteresowanych.

W pierwszej kolejności grę sprawdzą osoby, które złożyły na nią zamówienie przedpremierowe oraz zarejestrowały się na oficjalnej stronie i zostały wybrane. Zamknięta beta odbędzie się w dniach 5-9 sierpnia. Na otwartą trzeba będzie poczekać nieco dłużej, bo zaplanowano ją na dni 12-16 sierpnia. Testy dostępne będą na wszystkich platformach, na które zmierza ta produkcja, czyli PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

fot. WBIE

Zobaczcie też nowy zwiastun, który zapowiada nadchodzące testy.

Back 4 Blood - premiera 12 października tego roku.