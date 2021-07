Kena: Bridge of Spirits nie zadebiutuje w terminie. Podano nową datę premiery

fot. EmberLab

Niektórzy mieli nadzieję, że rok 2021 okaże się łaskawszy dla graczy i mniej produkcji będzie opóźnianych. Tak się niestety nie stało i nadal wielu twórców i wydawców decyduje się na przesuwanie premier swoich dzieł. Do tego grona zalicza się też ciekawie zapowiadające się Kena: Bridge of Spirits, które miało trafić na rynek już 24 sierpnia tego roku, ale na niespełna miesiąc przed debiutem poinformowano o jego przesunięciu. Twórcy tłumaczą swoją decyzję tym, że chcieliby dopracować grę i zapewnić jak najlepsze doświadczenie.

Na szczęście tym razem nie mamy do czynienia z dużym poślizgiem. Nowa data premiery Kena: Bridge of Spirits to 21 września. Przypominamy, że ta przygodowa gra akcji tworzona jest z myślą o PC oraz konsoli PlayStation 5. W materiałach promocyjnych uwagę przyciąga także przepiękna oprawa graficzna, która nasuwa skojarzenia z filmami animowanymi od Pixara.

Poniżej możecie znaleźć pełną treść komunikatu opublikowanego przez studio Ember Lab.

https://twitter.com/emberlab/status/1420489786641444866