Back to Black - nowe zdjęcie z filmu o Amy Winehouse. Znamy datę premiery w Polsce

Back to Black to film biograficzny, który opowie historię Amy Winehouse, słynnej piosenkarki znanej z przebojów, takich jak m.in. właśnie Back to Black. Produkcja wyreżyserowana zostanie przez Sam Taylor-Johnson, która zasłynęła ze stworzenia filmowej adaptacji Pięćdziesięciu twarzy Greya. Dla reżyserki jest to ważny projekt, ponieważ osobiście znała piosenkarkę i była jej bliską przyjaciółką. Projekt popiera także ojciec zmarłej gwiazdy, Mitch Winehouse.

Polska data premiery została wyznaczona na 12 kwietnia 2024 roku.

Back to Black - opis filmu

Back to Black skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła. Film przedstawi muzyczną podróż artystki, która zabrała ją z szalonej i kolorowej londyńskiej ulicy Camden High Street lat 90-tych do międzynarodowej sławy - i z powrotem. Dowiemy się także, jaka jest cena sławy i poznamy perspektywę Amy.

Back to Black - kim była Amy Winehouse?

Winehouse, najbardziej znana z przebojów, takich jak Rehab i You Know I'm No Good, zmarła w wieku 27 lat z powodu zatrucia alkoholem w 2011 roku. Wydała dwa albumy, Frank i Back to Black. Ten ostatni przyniósł jej sześć nagród Grammy.

Back to Black - zdjęcia

