Back to Black - zwiastun. To film biograficzny o życiu Amy Winehouse

Back to Black to film biograficzny o życiu i karierze Amy Winehouse, która przez lata była globalnie popularną wokalistką aż do śmierci w 2011 roku. W rolę piosenkarki wciela się Marisa Abela, która przede wszystkim znana jest z popularnego serialu pod tytułem Branża. Dystrybutor Kino Świat ujawnił, że film w Polsce będzie wyświetlany pod tytułem: Back to Black. Historia Amy Winehouse.

Tak reżyserka mówi o obsadzeniu Abeli w roli Winehouse:

- Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa Abela zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Włożyła w to niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją uosabia.

Back to Black - zwiastun

W obsadzie są także Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan oraz Lesley Manville. Za kamerą stoi Sam Taylor-Johnson, którą widzowie najbardziej znają z filmu Pięćdziesiąt twarzy Greya.

Back to Black - premiera w Wielkiej Brytanii odbędzie się 12 kwietnia. Data premiery w Polsce nie została określona.