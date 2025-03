Złoczyńcy z Kapitana Ameryki 4 mogli wyglądać inaczej. Mniej wojskowo, bardziej komiksowo - zdjęcia

fot. materiały prasowe

Nowy Kapitan Ameryka okazał się porażką Kinowego Uniwersum Marvela, a nie powrotem do starej formy. Produkcja została nisko oceniona przez krytyków, choć zdecydowanie bardziej spodobała się publiczności. Przynajmniej tej, która na film się wybrała do kina, ponieważ po wynikach box office można uznać, że niewiele osób było tym zainteresowanych.

Jaka będzie przemoc w nowym Daredevilu? Groteskowa, ale z głębszym znaczeniem

Złoczyńcy z Kapitana Ameryki 4 mogli wyglądać inaczej - zdjęcia

W filmie doszło do wielu zmian. Chociaż trudno powiedzieć na ile prawdziwe są doniesienia o problemach zakulisowych, bo osoby zaangażowane w produkcje nieustannie im przeczą, to sam reżyser wielokrotnie przyznawał, że coś mogło wyglądać inaczej. Dotyczyło to między innymi wyglądu Leadera, ale też postaci granej przez Giancarlo Esposito. Okazało się, że całe Serpent Society, które w komiksach było zbieraniną wężopodobnych złoczyńców, zostało urealistycznione i teraz byli po prostu specjalną jednostką uderzeniową. To nie spodobało się wielu fanom, którzy mogą poczuć jeszcze więcej goryczy, gdy zobaczą szkice koncepcyjne do filmu. Te prezentują alternatywne spojrzenie na tych przeciwników, bardziej w duchu komiksów. Zostało ono opublikowane przez artystkę Mushk Rizvi, która pokazała też pierwsze spojrzenie na Avengers: Doomsday.

