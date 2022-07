Backbone One, czyli inspirowany DualSense pad do iPhone’a

fot. playbackbone.com

Design Backbone One PlayStation Edition został zaprojektowany przez zespół Backbone we współpracy z pracownikami PlayStation. Eleganckie kolory, materiały i wykończenia są inspirowane projektem bezprzewodowego kontrolera DualSense. Urządzenie pasuje do innych produktów z linii PS5, takich jak zestaw słuchawkowy Pulse 3D, który można podłączyć bezpośrednio do Backbone One.

Dostęp do internetu, konsola PS4 lub PS5, podłączenie iPhone’a do Backbone One i gotowe – teraz wystarczy włączyć ulubiony tytuł za pomocą usługi PS Remote Play

fot. PlayStation

Dodatkowo Backbone One działa z grami z App Store i innymi grami, które obsługują kontrolery, w tym m.in. Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile, a także wieloma innymi tytułami. Użytkownicy mogą również pobrać aplikację Backbone App, aby dostosować ustawienia pada.

Więcej szczegółów na temat Backbone One można znaleźć na oficjalnej stronie producenta, gdzie można znaleźć również wersję kontrolera dla smartfonów z Androidem, ale niestety choć kosztują tyle samo, co edycja PlayStation dla iPhone’a, czyli 99$, to nie mają kolorystyki nawiązującej do padów Dual Sense. Może kiedyś.