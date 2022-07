Yakuza - osiem gier z serii trafi do usługi PlayStation Plus

fot. SEGA

Sony Interactive Entertainment ujawniło, że w najbliższych miesiącach do usługi PlayStation Plus zawita kompletna seria Yakuza. Mowa konkretnie o ośmiu odsłonach głównej serii, czyli siedmiu grach składających się na sagę Kazumy Kiryu oraz Yakuza: Like a Dragon, które wprowadziło turowy system walki oraz nowego bohatera, Ichibana Kasugę.

Pierwszą z udostępnionych gier będzie właśnie Like a Dragon, które już 3 sierpnia pojawi się w najtańszym pakiecie PlayStation Plus Essential. Abonenci będą mieli miesiąc na to, by przypisać grę do swojego konta. Jeszcze w sierpniu w wariantach PS Plus Extra oraz Premium pojawią się także gry Yakuza 0 oraz Kiwami i Kiwami 2. W późniejszym terminie w roku 2022 dostaniemy także część szóstą z podtytułem The Song of Life (PS Plus Extra/Premium) oraz remastery 3, 4 i 5 odsłony, które dostępne będą wyłącznie w ramach najdroższego pakietu.

fot. SIE