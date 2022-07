PlayStation 5 w końcu dostanie wsparcie dla rozdzielczości 1440p

fot. PlayStation.Blog

Choć konsola Sony od początku wspierała rozdzielczości 1080p i 4K, obsługa 1440p jest wciąż bardzo pożądaną funkcją przez graczy, zwłaszcza tych, którzy grają na monitorach zamiast telewizorach. Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy pełnym HD a 4K i jest popularnym wyborem wśród graczy, którzy grają również na swoich komputerach. Testerzy, którzy otrzymają najnowsze oprogramowanie beta dla PS5, zobaczą teraz opcję wyjścia wideo HDMI 1440p wśród ustawień wideo, gdy podłączą konsolę do kompatybilnego monitora.

Oczywiście mogą oni w pełni korzystać z zalet renderingu 1440p, jeśli gra, w którą grają, obsługuje tę rozdzielczość. Jeśli jednak grają w grę, która obsługuje 4K, również mogą skorzystać z tej funkcji, ponieważ opcja zmniejsza próbkowanie obrazu dla wyjścia 1440p, co skutkuje ostrzejszą grafiką. Jak zauważa VG247, Variable Refresh Rate (VRR), które w kwietniu zostało wprowadzone na konsolę PS5, jest dostępne tylko dla 1080p i 2160p. VRR daje ekranowi możliwość zsynchronizowania częstotliwości odświeżania z częstotliwością gry w celu uzyskania płynniejszych wrażeń i nie jest do końca jasne, dlaczego nie jest dostępne dla 1440p.

Oprócz wsparcia dla 1440p, najnowsza beta oprogramowania daje również użytkownikom sposób na tworzenie list gier w ich Bibliotece gier, aby mogli lepiej zorganizować wszystkie swoje tytuły. Gracze mogą stworzyć do 15 list po 100 gier każda. Po wznowieniu gry ich działania będą teraz widoczne w górnej części centrum gry, a ponadto mogą poprosić członków imprezy o udostępnienie swoich ekranów, aby mogli oglądać ich rozgrywkę. Dodatkowo, gdy dołączą do imprezy, jeden z jej uczestników będzie grał w grę, do której mogą dołączyć, otrzymają teraz powiadomienie, a następnie mogą dołączyć do gry bezpośrednio z tego powiadomienia.

Wraz z nową betą Sony wprowadza więcej eksperymentalnych funkcji, o których można przeczytać na blogu PlayStation.