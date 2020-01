Bad Boy - grafika promocyjna filmu Vegi. Fragment z gagiem z filmu

Bad Boy ma opowiadać o środowisku polskiej piłki nożnej i trawiących ją patologiach. Jednym z bohaterów będzie przywódca pseudokibiców znany jako Twardy (Piotr Stramowski). To właśnie on występuje we fragmencie pokazującym "remont" w domu bohatera. Patrząc na komentarze pod filmikiem, widać, że humor Patryka Vegi nadal trafia do widzów.

Jednak jeden z fanów zauważył podobieństwo do sceny z filmu Zawód gangster z 2007 roku, który opowiada historię o pseudokibicach piłki nożnej z Wielkiej Brytanii. Tam jednak gangster przywiązał fachowca od remontu do psiej budy.

Bad Boy - fragment:

Patryk Vega opublikował również oficjalną grafikę promocyjną:

Bad Boy

W obsadzie są Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski.

Bad Boy - premiera w lutym 2020 roku.