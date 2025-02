UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Robert Pattinson zagrał Mrocznego Rycerza w filmie Batman. Mimo tego, że jego casting wywołał spore kontrowersje, film okazał się hitem, a aktor przekonał do siebie fanów. Nic dziwnego, że wiele osób chciałoby, by obsadzono go również w DCU. Na razie James Gunn znalazł tylko nowego Supermana, którego zagra David Corenswet. Rola Mrocznego Rycerza jest więc wciąż do wzięcia.

Czy Robert Pattinson zagra Batmana w DCU?

James Gunn rzeczywiście potwierdził, że studio omawiało pomysł obsadzenia Roberta Pattinsona w DCU. Nic jednak nie zostało potwierdzone. A warto pamiętać, że taka decyzja niosłaby za sobą dość poważne konsekwencje – do tej pory DCU Gunna i The Epic Crime Saga Matta Reevesa nie były ze sobą powiązane, więc korzystanie z tego samego Batmana mogłoby wiele skomplikować dla obu filmowców.

Znany i rzetelny scooper @MyTimeToShineH, którego doniesienia w przeszłości wielokrotnie się sprawdzały, wypowiedział się w tej sprawie. Jego zdaniem „Robert Pattinson w 100% nie jest Batmanem DCU” i „nowy aktor przejmie tę rolę”. Na razie jednak należy traktować tę informację z przymrużeniem oka, dopóki nie dostaniemy oficjalnego potwierdzenia ze strony DC Studios.

2. część Batmana Matta Reevesa zadebiutuje 1 października 2027 roku. Z kolei Superman Jamesa Gunna pojawi się w kinach już 11 lipca 2025 roku.

