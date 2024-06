Bad Boys 4 przewyższa wszelkie oczekiwania w box office. Kina należą do nich!

fot. materiały prasowe

Bad Boys 4, czyli Bad Boys: Ride or Die przewyższyli wszelkie oczekiwania w Ameryce Północnej. Zapowiadano otwarcie na maksymalnym poziomie 40 mln dolarów, a film akcji zebrał kwotę 56 mln dolarów. Do tego otrzymał najwyższe noty od widzów, co musi się przełożyć na niższe spadki frekwencji. Na akcyjniaka sprzedano 3,9 mln biletów. Jest to zaskoczenie, bo nikt tego nie potrafił przewidzieć. Zwłaszcza, czy widzowie zaakceptują Willa Smitha po oscarowej aferze.

Eksperci zwracają uwagę, że przy okazji Bad Boys 4 zmiażdżyli inną nowość The Watchers, która należy do studia Warner Btos. Tego samego, które na życzenie korporacji wywaliło do kosza gotowy film Batgirl - ten wyreżyserowany przez twórców Bad Boys: Ride or Die.

Bad Boys 4 - box office świat

Na świecie zebrał również niezłe 48,6 mln dolarów. Sumując, na koncie osiągnięto 104,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Są to wyniki tylko troszkę słabsze niż poprzedniej części, która była ostatnim hitem komercyjnym przed pandemią koronawirusa.

Garfield - box office

Animacja Garfield nadal cieszy się zainteresowaniem. W trzecim weekendzie wyświetlani zebrano 10 mln dolarów w Ameryce Północnej. Łącznie na tym rynku ma 68,613 mln dolarów. Na świecie natomiast osiągnięto 15,3 mln dolarów wpływów (łącznie 124,1 mln dolarów). Sumując, na koncie zebrano 192,7 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

Istoty fantastyczne - box office

Podium zamyka film familijny Istoty fantastyczne, który znów notuje niski spadek frekwencji. Tym razem w Ameryce Północnej zbiera 8 mln dolarów (razem 93,5 mln dolarów). Na świecie ma 6,2 mln dolarów (razem 67,2 mln dolarów). Sumując, na koncie 160,7 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów.

The Watchers - box office

Nowość The Watchers dopiero na miejscu czwartym z wynikiem 7 mln dolarów. Na świecie jeszcze gorzej - tylko 4,7 mln dolarów. Sumując, na koncie 11,7 mln dolarów przy budżecie 30 mln dolarów i przeciętnych recenzjach widzów. Warner Bros. nie ma powodów do zadowolenia.