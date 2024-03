Bad Boys 4 - potwierdzono powrót ważnej postaci z trójki

fot. materiały prasowe

Potwierdzono, że Jacob Scipio z Bad Boys 3 zagrał w Bad Boys 4. Do tej pory pełna obsada czwórki nie były potwierdzana, więc informacja o obecność aktora wydaje się oczekiwaną formalnością. Wcielał się on w Armando Aretasa, który jest synem Mike;a Lowery'ego (Will Smith), więc najprawdopodobniej bohater będzie mieć z nim jakąś relację. Jakiś czas temu Will Smith mówił, że kończyli finałowe dokrętki.

Bad Boys 4 - obsada

Na ekranie pojawią się też tacy aktorzy jak Paula Nunez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig i Eric Dane. Główne role ponownie grają Will Smith i Martin Lawrence. Za kamerą ponownie twórcy trójki, Adil El Arbi i Bilall Fallah, a autorem scenariusza jest Chris Bremmer.

Do tej pory seria była wielkim sukcesem komercyjnym. Bad Boys zebrało 141 mln dolarów przy budżecie 19 mln dolarów, a Bad Boys 2 już 273 mln dolarów przy budżecie 130 mln dolarów. Natomiast Bad Boys 3 zebrało 426,5 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.

Bad Boys 4 - premiera światowa 7 czerwca 2024 roku. Na razie promocja się nie rozpoczęła.