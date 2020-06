Bad Boys - reżyserzy planują crossover z Gliniarzem z Beverly Hills?

fot. materiały prasowe

Film akcji Bad Boys for Life, czyli trzecia część kultowej serii, jest obecnie największym hitem 2020 roku, choć jak wiadomo wszystkie większe premiery zostały przesunięte z powodu pandemii. Nie zmienia to faktu, że produkcja zarobiła ponad 400 mln dolarów i doczeka się kontynuacji. Reżyserzy projektu, Adil El Abi i Bilall Fallah udzielili wywiadu, w którym wypowiedzieli się o pomysłach na kolejną produkcję. Zaznaczyli, że zespół AMMO, który mogliśmy obejrzeć w najnowszej produkcji ma spory potencjał na rozwój i na pewno skupią się na postaciach, które wchodzą w jego skład.

Źródło: materiały prasowe

Ponadto reżyserzy odpowiadają za kolejną część serii Gliniarz z Beverly Hills. Ujawnili, że powstaje scenariusz do produkcji. Jednak przy okazji stwierdzili, że w pewnym momencie padł pomysł na crossover historii Axela Foleya z Bad Boys i bardzo im się ta idea spodobała. Powiedzieli, że jest to możliwe, ponieważ to produkcje powołane do życia przez Jerry'ego Bruckheimera.

