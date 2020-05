Bad Boys for Life - reżyserzy o alternatywnym zakończeniu. Co mogliśmy zobaczyć?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Adil El Arbi i Bilall Fallah, reżyserzy Bad Boys for Life dzielili wywiadu portalowi Digital Spy. W nim też omówili brane pod uwagę zakończenie, które miało zszokować fanów.

Na końcu mieliśmy kulminacyjne starcie Mike'a Lowreya z Isabel Aretas i Armando Aretasem, który okazał się jego synem. Gdy prawda wychodzi na jaw, Isabel przypadkiem postrzeliła Armando, który stanął na drodze kuli przeznaczonej dla Mike'a. Isabel potem ginie, a Armando ląduje w więzieniu, ale z sugestią powrotu w czwartej części.

Reżyserzy tłumaczą, że mieli różne alternatywne zakończenie, które sprawdzali podczas pokazów testowych. Uważają, że najlepiej dostać reakcje widzów, by wiedzieć co działa. Okazuje się, że to, co oglądaliśmy w kinie to zlepek elementów w tych różnych zakończeń.

Przytoczyli jedno, które miało zszokować widzów:

- Kiedy ona widzi, że wszystko jest stracone, chce z własnej woli skoczyć w ogień i chce zabrać ze sobą Mike'a Lowreya. W tej chwili ona jest przekonana, że jej syn nie żyje, więc myśli: zgińmy wszyscy razem. Było to naprawdę epickie zakończenie w stylu greckiej tragedii. Być może jednak było to za dużo, ale nigdy się nie dowiemy - tłumaczą.

Taka decyzje uniemożliwiłaby stworzenie Bad Boys 4, nad którym prace wciąż trwają. Projekt został oficjalnie ogłoszony.