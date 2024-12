Nie będzie Deadpoola 4? Ryan Reynolds o statusie postaci w MCU

fot. materiały prasowe

Na razie nie potwierdzono jeszcze, czy Deadpool (Ryan Reynolds) i Wolverine (Hugh Jackman) pojawią się w MCU. Krążą plotki, że te postacie mogą wystąpić w Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, ale na razie przede wszystkim oczekiwana jest czwarta część solowej serii Deadpoola. Deadpool & Wolverine okazał się bowiem ogromnym hitem, a kolejny film z serii mógłby jeszcze to przebić. Na ten temat ostatnio wypowiedział się nawet sam Ryan Reynolds w wywiadzie przeprowadzanym przez Andrew Garfielda.

Deadpool – wypowiedź Ryana Reynoldsa

Nie wiem. Szczerze, wydaje mi się, że ta postać sprawdza się świetnie w dwóch aspektach. Wyjątkowości i elementu zaskoczenia. Minęło sześć lat od ostatniego występu i po części to pochłonęło całe moje życie. Mam czwórkę dzieci i nie chcę nigdy być nieobecnym tatą. W pewnym sensie umieram wewnętrznie, kiedy mają jakieś zawody sportowe, czy coś i nie mogę tam być. Nie wiem, jaka będzie przyszłość Deadpoola, ale wiem, że zrobiliśmy film, który jest całkowitym przeżyciem samym w sobie, a nie tylko reklamą innej części.

Czy to oznacza zamknięcie drogi dla potencjalnej kontynuacji serii filmów z tą postacią w roli głównej? Aktor zasugerował też, że jeśli Deadpool powróci, może być to bardziej w roli drugoplanowej w produkcji poświęconej innej postaci.

Deadpool jest bardziej drugoplanową postacią, aniżeli główną. Czasami skupiamy się na nim najbardziej, bo wszyscy tego chcą, ale nie można się na nim skupić, jeśli nie odbierze się mu wszystkiego. Trzeba stworzyć sytuację, gdzie to on będzie tym słabszym. Nie wydaje mi się, żebym mógł to zrobić ponownie. Jeśli on wróci, to będzie w filmie kogoś innego.

Deadpool & Wolverine jest już dostępny na Disney+.